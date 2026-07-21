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Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte
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Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte

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Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében az OTP történelmi akvizíciójáról volt szó: a Luminor felvásárlásával a balti országokba is beteszi a lábát a magyar bankcsoport. Vendégünk volt Miró József, az Erste vezető elemzője. Adásunk második részében a Portfolio friss privátbanki felmérését elemeztük. Hogyan gyarapodott a leggazdagabb magyarok kezelt vagyona, miben tartják a pénzüket, miért esett vissza az ügyfélszámlák száma, és mely szolgáltatók zártak sikeres félévet? A témában Árgyelán Ágnest, a Portfolio Pénzügy rovatának elemzőjét kérdeztük.
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Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • OTP – (01:32)
  • Privátbanki vagyon – (14:50)

Címlapkép forrása: Portfolio

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