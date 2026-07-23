Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?

Évről évre kiemelt figyelmet kap, hogy hány új lakás épül Magyarországon, miközben a legtöbb ember már régen felépült otthonokban él. Ezeknek az épületeknek az állapota, fenntartása és korszerűsítése sokkal több család életét befolyásolja, mint az új beruházások, erről beszélgetünk a műsor második felében Varga Zoltán közgazdász-urbanistával.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro − (00:00)
- Nyomás alatt az üzemanyagárak − (01:32)
- Lakhatás: nem az építés, a működtetés a kulcskérdés − (13:31)
Címlapkép forrása: Shutterstock
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