Rovarok milliói lepik el a magyar folyókat – Ezt üzenik vizeink állapotáról

Megjelentek az első dunavirág kérészek, így a következő hetekben remélhetőleg újra százezres, akár milliós tömegben figyelhetjük meg nászrepülésüket a Dunán és mellékfolyói mentén. A jelenség nemcsak a folyók állapotáról árul el sokat, hanem arról is, hogyan hat a természetre az ember által kialakított mesterséges környezet. A dunavirágok több évtized utáni visszatéréséről, a fényszennyezés okozta tömeges pusztulásukról és az idén várható rajzásokról beszélgetünk az Alapvetés podcast mai műsorában, ahol vendégünk Kriska György, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója, az ELTE Természettudományi Kar egyetemi docense.

A dunavirág kérészek 2012-ben jelentek meg újra milliós tömegben a Duna magyarországi szakaszán, előtte hosszú évtizedekig nem lehetett találkozni velük. Visszatérésük egyfelől örömteli hír volt, másrészt viszont kiderült, hogy érinti őket egy komoly természetvédelmi probléma: a kivilágított hidak, partmenti lámpák nagy tömegben eltérítik őket, ahol először egyfajta örvénylő mozgásba kezdenek, végül pedig

végkimerülésben az aszfaltra hullanak és ott száradnak ki, pusztulnak el petecsomóikkal együtt.

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De vajon mit árul el mindez a magyar vizes élőhelyek állapotáról? Miért fontosak ezek a különleges rovarok az ivóvízbázis védelme és a vízi táplálékláncok szempontjából? És hogyan érhetjük el, hogy hosszú távon a hazai élővilág részei maradjanak? Az Alapvetés podcast eheti adásában ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

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