Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Miközben az iskolai szünetben rengeteg tanuló vállal munkát, az utóbbi évek gazdasági stagnálása felveti a kérdést, hogy mennyiben van egyáltalán szükség az idén nyáron diákmunkásokra - erről beszélgettünk a műsor második felében. Melyek a legnépszerűbb és legjobban fizetett pozíciók, és mennyiben tekinthetik rejtett munkaerőtartaléknak a tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalokat a vállalatok? A részletekről Majzik Nándorral, a MELÓ-Diák ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro − (00:00)
- Ponthatárok után: albérlet vagy lakásvásárlás? − (01:45)
- Szükség van-e még diákmunkásokra? − (13:50)
- Tőkepiaci kitekintő − (26:26)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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