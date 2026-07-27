Hőkupola előtt állunk – Miért jósolnak más időt az előrejelző modellek?

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Időjárás-előrejelzés – (01:37)
- Makronaptár – (18:56)
- OECD-elemzés– (20:07)
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült.
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