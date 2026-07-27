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Hőkupola előtt állunk – Miért jósolnak más időt az előrejelző modellek?
Podcast

Hőkupola előtt állunk – Miért jósolnak más időt az előrejelző modellek?

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Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében az időjárás-előrejelző modellekről volt szó. Mennyire pontosak, hogyan futtatják őket, és mire jók valójában? Vendégünk volt Szépszó Gabriella, a Hungaromet Klimatológiai és Kutatás-fejlesztési Igazgatóságának igazgatója. Adásunk második részében az OECD friss jelentését elemeztük, amelyben javaslatokat tettek az új magyar kormány számára a gazdasági felzárkózás érdekében. Melyek állnak párhuzamban a Tisza-kormány terveivel, és melyek kevésbé? A témában Beke Károllyal, a Portfolio makroelemzőjével beszélgettünk.
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Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Időjárás-előrejelzés – (01:37)
  • Makronaptár – (18:56)
  • OECD-elemzés– (20:07)

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült.

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