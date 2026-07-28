Szárad a Velencei-tó: most érdemes nyaralót venni?

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Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Velencei-tó ingatlanpiaca – (02:03)
- AI és gyorsjelentések – (14:35)
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás
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