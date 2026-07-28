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Szárad a Velencei-tó: most érdemes nyaralót venni?
Podcast

Szárad a Velencei-tó: most érdemes nyaralót venni?

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Már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A mai műsor első részében azt vizsgáltuk meg, hogyan alakult át a Velencei-tó ingatlanpiaca, és mi áll a nyaralók iránti érdeklődés visszaesése mögött. Arról is beszélgettünk, hogy a térség egyre inkább lakóövezetté válik-e, vagy maradt még esély a klasszikus üdülőpiac újjáéledésére. Vendégünk Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője volt. A műsor második részében azt jártuk körbe, mit várnak a befektetők a világ legnagyobb technológiai vállalatainak gyorsjelentéseitől, és hogy valóban fordulóponthoz érkezett-e a mesterséges intelligenciába öntött hatalmas beruházások megítélése. A témát Kövesy Károllyal, a Portfolio részvénypiaci elemzőjével elemeztük.
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Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Velencei-tó ingatlanpiaca – (02:03)
  • AI és gyorsjelentések – (14:35)

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás

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