  • Megjelenítés
Kinek fog fájni valójában a kormány vagyonadó-terve?
Podcast

Kinek fog fájni valójában a kormány vagyonadó-terve?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása, amelynek első részében a bevezetés előtt álló vagyonadóról lesz szó. A több százmilliárd forintos bevétellel kecsegtető adónem körül sok még a bizonytalanság, mi most megnéztük, hogy mit lehet tudni az előzetes tervekről és a megvalósíthatóság esetleges korlátairól. Csiki Gergelyt, a Portfolio lapigazgatóját kérdeztük a témában.

A műsor második részében a parkolóhelyek piacát vesszük górcső alá. Mennyire kell a zsebünk mélyére nyúlni, hol szálltak el leginkább az árak és érdemes-e még befektetésként gondolni egy garázsra? A részletekről Futó Péterrel, a Zenga elemzési vezetőjével beszélgetünk, a legaktuálisabb ingatlanpiaci trendekről pedig a szeptember 22-i Property Investment Forumon lesz szó, amelyre már kaphatók jegyek.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Property Investment Forum 2026
A hazai ingatlanpiac legnagyobb üzleti és networking találkozója! Idén a 22. alkalommal!
Információ és jelentkezés
KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Vagyonadó − (02:01)
  • Garázspiac − (13:51)

Címlapkép forrása: Vuk Valcic/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Pattanásig feszült a helyzet a térségben: Amerika azonnal oda vezényelte a USS George Washington repülőgép-hordozót
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility