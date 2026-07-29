Kinek fog fájni valójában a kormány vagyonadó-terve?

A műsor második részében a parkolóhelyek piacát vesszük górcső alá. Mennyire kell a zsebünk mélyére nyúlni, hol szálltak el leginkább az árak és érdemes-e még befektetésként gondolni egy garázsra? A részletekről Futó Péterrel, a Zenga elemzési vezetőjével beszélgetünk, a legaktuálisabb ingatlanpiaci trendekről pedig a szeptember 22-i Property Investment Forumon lesz szó, amelyre már kaphatók jegyek.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro − (00:00)
- Vagyonadó − (02:01)
- Garázspiac − (13:51)
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