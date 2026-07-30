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Meglepetést hozott a GDP-adat: véget ért a stagnálás, de a lendület még hiányzik
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Meglepetést hozott a GDP-adat: véget ért a stagnálás, de a lendület még hiányzik

Portfolio
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Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A magyar gazdaság a második negyedévben is növekedett, de a vártnál kisebb ütemben, erről beszélgetünk a műsor első részében. A KSH friss adatközlése megerősíti, hogy véget ért az évekig tartó stagnálás, de azt is, hogy továbbra sincs erős kirobbanó lendületben a gazdaság. De mi tartja most mozgásban a növekedést? Mi fékezi a gyorsabb bővülést? És mire lehet elég a jelenlegi teljesítmény az év második felében? Erről beszélgetünk Madár Istvánnal, a Portfolio vezető elemzőjével.

Műsorunk második felében a Masterplast friss számait nézzük át Tibor Dávid elnök-vezérigazgatóval. A legnagyobb magyar tulajdonban lévő építőanyag-gyártó vállalatnál a második negyedévben is kitartott a dinamikus növekedés, miközben az eredményesség látványosan javult. A közel-keleti feszültségek ugyanakkor jelentős alapanyagár-emelkedést okoztak, ami a teljes piac, így a Masterplast működésére is hatással volt.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:   

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • GDP − (01:34)
  • Masterplast − (16:51)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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