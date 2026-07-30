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Pusztító aszályban is lehet több a termés: itt a megoldás, mégis alig használják

agrarszektor.hu
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Az elmúlt években egyre komolyabb stresszhatások érik a növényeket: a hetekig tartó hőség, az erős UV-sugárzás, a mélyülő aszály és a növekvő kártevőnyomás egyaránt próbára teszi a növények ellenálló képességét, ami az ország jelentős területén drámai terméskiesést okoz. Hogy hogyan segíthetnek ebben a helyzetben a mikroorganizmusok, arról beszélgetünk az Alapvetés podcast eheti adásában, ahol vendégünk Balogh Lőrinc, a Hed-Land Hungária Kft. ügyvezetője.

A hőség, az aszály, az új növénybetegségek megjelenése, a műtrágyaárak növekedése, valamint az ellátási kockázatok ingadozása egyre nagyobb kihívás elé állítják a növénytermesztést, a 2026-os év pedig különösen kemény próbatételt jelent a gazdáknak.

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Ezzel együtt a talajok minőségének romlása is óriási probléma, amely Európában a talajok közel kétharmadát, világszinten pedig mintegy 40 százalékát érinti.

Nem véletlen tehát, hogy a magyar piacokon is megnőtt a termésbiztonságot erősítő mikrobiológiai készítmények iránti kereslet, azonban még mindig sokan vannak olyanok, akik a megszokott eljárásokhoz ragaszkodnak és évről évre komoly kudarc éri őket. Hogy a mikrobiológiai készítmények mennyire képesek javítani a tápanyagok hasznosulását, a termésbiztonságot és a talaj állapotát, illetve mekkora szerepük lehet a következő években, kiderül az Alapvetés podcast eheti epizódjából.

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Az epizód a Hed-Land Hungária Kft. támogatásával valósult meg.

Címlapkép forrása: Portfolio

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