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Rólunk puskázott a világ egyik legnagyobb bankja? Az Elon Musk-szorzó titka

Portfolio
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Áron és Viktor ebben az adásban Elon Musk Odüsszeia-kritikája kapcsán beszélték meg, hogy képes lehet-e a mesterséges intelligencia már belátható időn belül teljes értékű, többórás mozifilmet készíteni, és ez milyen üzleti következményekkel járhat Hollywoodra nézve. Részletesen beszéltek arról is, hogyan került vissza az Apple a világ legértékesebb vállalatainak élére, és miért lehetett előny, hogy a cég eddig látványosan nem rohant bele az AI-beruházási versenybe. Az Ozempic és társai kapcsán előkerült az „Ozempic arc” jelenség, valamint az erre épülő esztétikai iparág egyik nagy nyertese, a svájci Galderma. Kínából a CXMT brutális tőzsdei rajtja és a chipgyártók körüli befektetői őrület került terítékre, majd arról beszélgettek, miért jelenik meg egyre több szupergazdag cégvezető az X-en.
Portfolio Investment Day 2026
Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!
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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Tőzsdei sztori a Garda-tó mellett – (01:37)
  • Legyárthatná az AI is az Odüsszeiát? – (09:10)
  • A Forma-1-ben már az algoritmusok versenyeznek – (15:25)
  • Megint az Apple a világ legértékesebb cége – (20:55)
  • Ki csinál még pénzt az Ozempicből? – (27:13)
  • Kína is chiplázban ég – (34:00)
  • Két szupergazdag is regisztrált az X-re – (37:26)
  • Ellopta az ötletünket az HSBC – (43:23)
  • Michael Burry beshortolt mindent – (49:13)
  • Long/Short játék – (52:15)

Az epizódot július 28-án rögzítettük.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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