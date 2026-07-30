Rólunk puskázott a világ egyik legnagyobb bankja? Az Elon Musk-szorzó titka
Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Tőzsdei sztori a Garda-tó mellett – (01:37)
- Legyárthatná az AI is az Odüsszeiát? – (09:10)
- A Forma-1-ben már az algoritmusok versenyeznek – (15:25)
- Megint az Apple a világ legértékesebb cége – (20:55)
- Ki csinál még pénzt az Ozempicből? – (27:13)
- Kína is chiplázban ég – (34:00)
- Két szupergazdag is regisztrált az X-re – (37:26)
- Ellopta az ötletünket az HSBC – (43:23)
- Michael Burry beshortolt mindent – (49:13)
- Long/Short játék – (52:15)
Az epizódot július 28-án rögzítettük.
Címlapkép forrása: Portfolio
Csendes fojtogatásba kezdett az ázsiai szuperhatalom: elvághatják a külvilágtól a vitatott szigetet, ez lehet a háború első lépése
Szakítottak az eddigi gyakorlattal.
Új államtitkár érkezik az Igazságügyi Minisztériumba
A közlönyben jelent meg, sok új helyettes államtitkárral együtt.
Berobbant az AI-üzlet a Microsoftnál, megnyugodtak a befektetők
Minden fontos soron verte a várakozásokat a cég.
Beszakadt a Meta profitja, zuhan az árfolyam
Apad a cash flow, elképesztően sokba kerül az AI.
Példátlan energiavészhelyzet Romániában: leáll az egyetlen atomerőmű!
Az ország áramtermelésének ötöde eltűnik a Duna alacsony vízszintje miatt.
Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a Fővárosi Vízművek
Több területre is tilos a belépés
Történelmi ötlettel állt elő Netanjahu Trumpnak: teljesen új alapokra helyezhetik Amerika és Izrael kapcsolatát
Fordulópont lenne, ha meglépik.
Generációk a munkahelyen - Bereczki Enikő, generációkutató & Pataki Hajnalka, People Partner
Performaszpihenés, nyári önképzés, avagy új generációs trendek a nyaraláson
Megjelent a teljesítményalapú szabadidő és a performanszpihenés jelensége: nemcsak átélni szeretnénk az élményeket, hanem azt is fontosnak érezzük, hogy megmutassuk őket. [...]
Új trend a Z-generáció, de az idősebbek nyaralási szokásaiban is
A sziget, amelytől a világgazdaság függ - meddig védi Tajvant a szilíciumpajzs?
Az Arizonától Drezdáig zajló chipgyárépítési hullám biztonságosabbá teheti a globális ellátást, közben azonban Tajvan geopolitikai védelmét is gyengítheti. Kik nyerhetnek a félvezetőgy
Bizalmi vagyonkezelés 2026: új korszak jöhet a családi vagyontervezésben?
Jelen blogbejegyzésünkben röviden bemutatjuk a bizalmi vagyonkezelési struktúrákra vonatkozó adózási környezet elfogadott változásait. A 2026. augusztus 31-én hatályba lépő jogszabály els
Szétszakadt az ESG-piac: az amerikai pénz menekül, az európait szabályozzák
Ugyanaz a befektetési stratégia a két kontinensen már egészen más szabályozási, politikai és piaci környezetben működik. Míg Európában erősebb jelentési és megfelelési elvárásokhoz kel
Négy webáruház, négy bírság: mit üzennek a NAIH legújabban közzétett bírságoló határozatai?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) négy olyan határozatot is közzétett, amelyek mind webáruházak adatkezelési tájékoztatási gyakorlatát vizsgálták, és mindegyi
"Hogyan tegyek félre, ha alig marad a fizetésemből?" - válaszolunk a leggyakoribb kérdéseitekre
Sokszor kapunk visszajelzéseket a követőinktől kommentben: "Jó lenne félretenni, de miből?" Ez nem kifogás, hanem sok családnál nagyon is valós helyzet. Ezért most nem azt mondjuk, hogy mondj
Kinek fog fájni valójában a kormány vagyonadó-terve?
A cégérték meghatározása lehet az egyik izgalmas kérdés.
Szárad a Velencei-tó: most érdemes nyaralót venni?
"Kiszárad" az ingatlanpiac is?
Hőkupola előtt állunk – Miért jósolnak más időt az előrejelző modellek?
Ezért látunk eltérő maximumokat a térképeken.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!