A Duna apad, Paks leáll: biztosan jó ötlet most új atomerőművet építeni?

Paks teljes leállására soha nem volt még példa: az idei hőség, az aszály és a Duna vízhiánya azonban ezt is elintézte. Kérdés, mikor indulhat újra a magyar áramellátás − és így a magyar gazdaság − legnagyobb, kulcsfontosságú erőműve. És persze sokakban felmerül az is, mi értelme van így Paks II-nek, amit szintén a Duna hűt. Pontosabban hűtene. Az alapokat beszéljük át Major Andrással, a Portfolio energetikai elemzőjével.
A folytatásban sem bújunk ki a hőkupola alól: Gelencsér Andrást, a Magyar Tudományos Akadémia tagját, a Levegőkémiai Kutatócsoport vezetőjét kérdezzük arról, milyen hosszú távú társadalmi hatásai lehetnek a szélsőséges időjárásnak Magyarországon, és mennyire kell átalakítani a gondolkodásunkat, a mindennapjainkat ezek hatására. Adásunk végén Ignáth Miklós a Portfolio Private Invesments vezető privátbankára foglalja össze a hét legfontosabb tőkepiaci eseményeit.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro − (00:00)
- Leáll Paks − (02:20)
- Hogy készüljünk a hőkupolákra? − (16:00)
- Tőkepiaci kitekintő − (26:51)
Címlapkép forrása: Portfolio
Még az űrből is látszik, mekkora a baj Paksnál
Friss képek érkeztek.
Több megyében is leáll a JÉGER-rendszer: egy meglepő területen is nagy a megosztottság a kérdésben
Nagy hullámokat vet a sztori.
Sorra hozzák a cégek és az önkormányzatok a takarékossági intézkedéseket
Lépnek a krízis miatt.
Minden idők egyik legerősebb gyorsjelentését tette le az asztalra az Amazon
Száguld a részvényárfolyam.
Fordulat a főváros és az állam sokmilliárdos csatájában: új esélyt kapott Budapest
Egy jogi győzelmet most elkönyvelhet a város, de a háború még nem dőlt el.
Mintha 34 millió ember özönlene be egy nap alatt Spanyolországba – Apokaliptikus jelenetek zajlanak a tengerparti városban
A spanyol kormányfő hazája elleni támadásnak nevezte a migránsok betörését Ceutába.
Hitellázban és az ország: a személyi kölcsönök már a régi lakáshitelcsúcsot is túlszárnyalták
Volt idő, amikor a havi 154 milliárd forintos lakáshitel-forgalom szinte megismételhetetlen rekordnak számított Magyarországon. Mostanra odáig jutottunk, hogy 2026 júniusában már önmagában sze
Varoufakis meg a lánya
Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren
Kamerák és mobiladatok mutathatják meg, mekkora a valós forgalomszennyezés
Az, aki egy péntek délután autózott már a Balaton felé, tudja milyen az, ha sokan vannak az utakon. De vajon mennyi szennyezést termel valójában ez a forgalom? Az M
Mennyit foglalkozz a pénzügyeiddel?
Jelen blog írójaként, tanácsadóként az átlagosnál többet foglalkozom a személyes pénzügyekkel. Ezért soraimat olvasva azt gondolhatnád, hogy szerintem mindenkinek sokat kéne vele foglalkozni
Generációk a munkahelyen - Bereczki Enikő, generációkutató & Pataki Hajnalka, People Partner
ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra?
Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz
Performaszpihenés, nyári önképzés, avagy új generációs trendek a nyaraláson
Megjelent a teljesítményalapú szabadidő és a performanszpihenés jelensége: nemcsak átélni szeretnénk az élményeket, hanem azt is fontosnak érezzük, hogy megmutassuk őket. [...]
Új trend a Z-generáció, de az idősebbek nyaralási szokásaiban is
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
A magyar nyelv az MIT-s tudósokat is elgondolkoztatja – beszélgetés E. Kiss Katalinnal
Folytatódik a Bolyai-díjas tudósokat bemutató podcastsorozatunk.
Pusztító aszályban is lehet több a termés: itt a megoldás, mégis alig használják
Vannak gazdák, akik már erre is figyelnek.
Rólunk puskázott a világ egyik legnagyobb bankja? Az Elon Musk-szorzó titka
Másképp nem jön ki a SpaceX mögötti matek.