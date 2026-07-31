A Duna apad, Paks leáll: biztosan jó ötlet most új atomerőművet építeni?

Bankmonitor Hitellázban és az ország: a személyi kölcsönök már a régi lakáshitelcsúcsot is túlszárnyalták Volt idő, amikor a havi 154 milliárd forintos lakáshitel-forgalom szinte megismételhetetlen rekordnak számított Magyarországon. Mostanra odáig jutottunk, hogy 2026 júniusában már önmagában sze

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