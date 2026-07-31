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A Duna apad, Paks leáll: biztosan jó ötlet most új atomerőművet építeni?
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A Duna apad, Paks leáll: biztosan jó ötlet most új atomerőművet építeni?

Portfolio
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Megjelent a Checklist pénteki adása. Már csak egy hónap van hátra a nyárból, de úgy tűnik, a neheze most jön: Magyar Péter bejelentette, hogy jövő hét elején teljesen leáll a Paksi Atomerőmű, ráadásul a miniszterelnök azt is megüzente a cégeknek, hogy mindenki jobban jár, ha önként korlátozza az áramfogyasztását.

Paks teljes leállására soha nem volt még példa: az idei hőség, az aszály és a Duna vízhiánya azonban ezt is elintézte. Kérdés, mikor indulhat újra a magyar áramellátás − és így a magyar gazdaság − legnagyobb, kulcsfontosságú erőműve. És persze sokakban felmerül az is, mi értelme van így Paks II-nek, amit szintén a Duna hűt. Pontosabban hűtene. Az alapokat beszéljük át Major Andrással, a Portfolio energetikai elemzőjével.

A folytatásban sem bújunk ki a hőkupola alól: Gelencsér Andrást, a Magyar Tudományos Akadémia tagját, a Levegőkémiai Kutatócsoport vezetőjét kérdezzük arról, milyen hosszú távú társadalmi hatásai lehetnek a szélsőséges időjárásnak Magyarországon, és mennyire kell átalakítani a gondolkodásunkat, a mindennapjainkat ezek hatására. Adásunk végén Ignáth Miklós a Portfolio Private Invesments vezető privátbankára foglalja össze a hét legfontosabb tőkepiaci eseményeit.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:   

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Leáll Paks − (02:20)
  • Hogy készüljünk a hőkupolákra? − (16:00)
  • Tőkepiaci kitekintő − (26:51)
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Címlapkép forrása: Portfolio

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