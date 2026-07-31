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A magyar nyelv az MIT-s tudósokat is elgondolkoztatja – beszélgetés E. Kiss Katalinnal

Ács András
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Vidovszky Áron
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Ha azt mondjuk, nyelvészet, legtöbben az iskolai nyelvtanórákra vagy poros szótárakra gondolnak. De mi van akkor, ha a modern elméleti nyelvészet valójában nem egyszerűen bölcsészettudomány, hanem az emberi agy és a gondolkodás belső működésének kutatása?
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Amikor Noam Chomsky és köre az MIT-n megalapozta a generatív grammatikát, nem kisebb dologra vállalkoztak, mint hogy visszafejtsék az emberi nyelv genetikai forráskódját. Arra keresték a választ, mi az, ami velünk születik, és mi az, amit később, a világból tanulunk meg.

Bár napjainkban a mesterséges intelligencia és a nagy nyelvi modellek hatalmas szövegadatbázisokra épülnek, és statisztikai alapon működnek, a modern nyelvtechnológia és az emberi nyelv mélystruktúrájának kutatása ma is kölcsönösen inspirálja egymást.

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A Bolyai-díjas tudósainkat bemutató podcastsorozatunk vendége volt É. Kiss Katalin, aki magyar nyelv belső törvényszerűségeinek feltárásával közvetlenül járult hozzá ahhoz a globális elmélethez, amely az emberi nyelv egyetemes működését igyekszik megérteni.

Az interjút Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője készítette.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Címlapkép forrása: Portfolio

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