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Elsődleges bankká válna Magyarországon a Revolut − exkluzív interjú
Podcast

Elsődleges bankká válna Magyarországon a Revolut − exkluzív interjú

Portfolio
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A maga 58 millió ügyfelével a Revolut a kontinens vezető bankjává vált a lakossági szegmensben. Kuba Fast, a vállalat frissen kinevezett európai vezérigazgatója a Portfolio Checklist podcast különkiadásában elmondta: továbbra is megszállottan ragaszkodnak a „kiválóság mindenek felett” elven alapuló filozófiájukhoz, és miközben már minden negyedik magyar tárcájában lapul Revolut kártya, a termékpaletta bővítésével és a funkcionalitás tökéletesítésével terelgetik ügyfeleiket afelé, hogy mindinkább elsődleges bankként tekintsenek rájuk. A szakember az európai közös piac nagy nyertesei közé sorolja a céget, aki arra is kitért, hogy vajon megmaradhat-e európai sikertörténetnek a Revolut sztorija.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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