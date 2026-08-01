Elsődleges bankká válna Magyarországon a Revolut − exkluzív interjú

Portfolio 2026. augusztus 01. 10:00

A maga 58 millió ügyfelével a Revolut a kontinens vezető bankjává vált a lakossági szegmensben. Kuba Fast, a vállalat frissen kinevezett európai vezérigazgatója a Portfolio Checklist podcast különkiadásában elmondta: továbbra is megszállottan ragaszkodnak a „kiválóság mindenek felett” elven alapuló filozófiájukhoz, és miközben már minden negyedik magyar tárcájában lapul Revolut kártya, a termékpaletta bővítésével és a funkcionalitás tökéletesítésével terelgetik ügyfeleiket afelé, hogy mindinkább elsődleges bankként tekintsenek rájuk. A szakember az európai közös piac nagy nyertesei közé sorolja a céget, aki arra is kitért, hogy vajon megmaradhat-e európai sikertörténetnek a Revolut sztorija.