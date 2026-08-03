Így tarolhatja le a törékeny magyar növekedést az energiaválság

A műsor második részében az idei Kékszalag apropóján helyeztük el a versenyt az európai térképen. Mekkora a gazdasági jelentősége a viadalnak, milyen konkurenciával kell megküzdeni, és mennyiben érintheti hátrányosan a megrendezést a súlyosbodó és a hazánk élővizeti sem kímélő klímaválság? Ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Holczhauser Andrással, a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkárával.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro − (00:00)
- Energiaválság: lőttek a növekedésnek? − (02:14)
- Kékszalag üzleti prizmán át − (16:27)
- Makronaptár − (25:50)
Címlapkép forrása: Janos Kummer/Getty Images
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