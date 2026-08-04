Ekkorát nem lehet spórolni: be fogja nyújtani a számlát a leálló Paks

Holdblog Kisebb has, több izom: az Ozempic utáni korszak a "szépségfogyasztó" injekció Az Ozempic-korszak első nagy ígérete az volt, hogy gyógyszerrel látványosan lehet fogyni. A következő áttörés az lehet, hogy azt is szabályozhatjuk, miből fogyunk. Kísérleti géncsendesítő

RSM Blog Lezárult az első NIS2 audit határidő: mi következik 2026. június 30. után? A NIS2 audit sikeres lezárása csak az első mérföldkő, hiszen a hiányosságok kezelése és a folyamatos megfelelés csak most kezdődik.A 2026. június 30-i határidővel lezárult a 2025. január 1

Grandio Blog Tovább növekszik az AI-lufi, vagy ideje nagyobb levegőt venni? Az AI-verseny már nemcsak modellekről, hanem adatközpontokról, energiaellátásról és egyre nagyobb külső finanszírozásról is szól. Kovács Ádám azt vizsgálja, mikor igazolhatja a profit a p

Bankmonitor Van terved arra, miből élsz majd várhatóan 17 évig nyugdíjasként? A hosszabb élet jó hír, de pénzügyi szempontból nehéz kérdéseket vet fel. Írásunkban megmutatjuk, hogy a nyugdíjas évekből hány egészségben töltött életévre számíthatunk, mi feszíti

Kasza Elliott-tal Az osztalék portfólióm - 2026. július Egész aktív lett ez a július, most egyáltalán nem igaz az, hogy a nyár az uborkaszezon. (Megjegyzem de, mégis az, van három magaságyásunk uborkával, annyit teremnek, hogy alig gyűzzük enni, ny

Holdblog Három évtized látványos javulása: így változott a csecsemőhalandóság A BB tengely országai harminc év alatt radikálisan csökkentették a csecsemőhalandóságot. A balti államok ma már Európa élvonalába tartoznak. Az Európai Unió legalacsonyabb és legmagasabb...

Holdblog Egészségügyi költések: így szakadt le Magyarország a régiótól A BB tengely országaiban húsz év alatt emelkedett az egészségügyi kiadások GDP-aránya. Magyarország azonban kivétel: míg Észtország hét helyet javított a rangsorban, Magyarország nyo