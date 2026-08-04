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Ekkorát nem lehet spórolni: be fogja nyújtani a számlát a leálló Paks
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Ekkorát nem lehet spórolni: be fogja nyújtani a számlát a leálló Paks

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Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A mai adás egészében a kialakult energiaválság-helyzetről volt szó. Átvészelte a hazai áramhálózat az első munkanapot a hőkupola alatt, miközben a paksi atomerőmű egyetlen turbinával tudta kivenni a részét a termelésből. Miután tegnap este lezajlott a hazai áramhálózat eddigi legnagyobb stressztesztje, értékeltük a munkanap utáni csúcs adatait, és becslést adtunk a hátralévő időszak anyagi terheire is. Vendégünk volt Kabát Krisztián, a Portfolio energetikai elemzője.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Hétfői fogyasztás, áramárak, Paks – (01:31)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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