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Este 6 és 9 között dőlhet el minden: így feszíti ki a kánikula a magyar áramellátást
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Este 6 és 9 között dőlhet el minden: így feszíti ki a kánikula a magyar áramellátást

Portfolio
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Az egész ország megtapasztalja éppen, hogy a nyári hőhullámok már nemcsak meteorológiai, hanem villamosenergia-piaci stressztesztet is jelentenek: a fogyasztási csúcsok, a naperőművi termelés esti visszaesése és az importkitettség egyszerre feszítik a rendszert. De mit tehet ilyenkor a rendszerirányító, a kereskedő és maga a fogyasztó? Valóban számít-e, ha néhány ezer háztartás későbbre időzíti a mosógépet, a klímát vagy az elektromos autó töltését? És hogyan lehet úgy átalakítani az árazást, a tárolást és a hálózatot, hogy a következő hőhullámok idején ne csak drága, hanem biztonságos is maradjon az áramellátás? Az EnergyTalks vendégei: Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese, Istvánffy György, a HUPX piacokért felelős igazgatója, és Hazlach András, az MVM OnEnergy Zrt. trading igazgatója.
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A havonta kétszer jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

 
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Az EnergyTalks a Portfolio és a Magyar Energiakereskedők Szövetségének közös podcastje. Az epizódot a HUPX támogatta.

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