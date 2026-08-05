Paksi Atomerőmű teljesítménye

Mit jelent ez?
Összteljesítmény
0 MW 2000 MW
1. blokk
/ 500 MW
2. blokk
/ 500 MW
3. blokk
/ 500 MW
4. blokk
/ 500 MW

Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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FONTOS Extrém hőség, aggasztó vízhiány - Tényleg pazarolja Magyarország a vizet?
Jelentett az OTP: mit üzennek a friss számok a részvényeseknek?
Podcast

Jelentett az OTP: mit üzennek a friss számok a részvényeseknek?

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Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsor első részében az OTP friss negyedéves jelentéséről volt szó. Vendégünk volt Bukta Gábor, a Concorde elemzési üzletágvezetője. Adásunk második részében a média- és szórakoztatóipar átalakulásáról volt szó. A szektort átrajzoló legfrissebb trendekről, köztük a reklámköltések alakulásáról, a streaming és a mozi versenyfutásáról, valamint a konferenciapiac élményalapúvá válásáról Madar Norberttel, a PwC Magyarország retail- és médiaipari szakértőjével beszélgetünk.
Portfolio Investment Day 2026
Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • OTP – (01:33)
  • Média- és szórakoztatóipar – (10:21)

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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