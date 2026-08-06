Paksi Atomerőmű teljesítménye

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Duna vízállása Paksnál

Forrás: OVF, HAEA
biztonsági határ
leállási küszöb
Forrás: OVF, HAEA

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„Ha egy lángos 2000 forint, miért sajnáljuk a pénzt egy jó borra?”
Podcast

„Ha egy lángos 2000 forint, miért sajnáljuk a pénzt egy jó borra?”

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A magyar borászat egyszerre küzd a fogyasztás visszaesésével, az emelkedő költségekkel és azzal a kérdéssel, hogy a nemzetközi piacon mivel tud igazán kitűnni. Miközben sok pincészet továbbra is a nagy mennyiségben értékesíthető, alacsonyabb árú borokra építi üzleti modelljét, egyre többen állítják: hosszú távon csak a csúcsminőség jelenthet valódi kitörési pontot. Ehhez azonban nemcsak kiváló termőhelyekre és szakmai tudásra van szükség, hanem arra is, hogy a magyar borászok és a döntéshozók újragondolják a hazai borágazat jövőjét.

A Portfolio Business Podcast vendége Szűcs Róbert, a villányi Jammertal Borbirtok társtulajdonosa volt, aki szerint a magyar borászat fejlődését az elmúlt évtizedekben túlságosan is meghatározta a politika, miközben a hangsúlynak a minőségre, a nemzetközi versenyképességre és a magasabb hozzáadott értékű borokra kellene kerülnie.

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A podcast a villányi Jammertal Borbirtok támogatásával jelent meg.

Címlapkép forrása: Portfolio

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