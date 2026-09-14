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Még sose volt ekkora az AI-para: már a milliárdos cégvezetők is lassítanának
Podcast

Még sose volt ekkora az AI-para: már a milliárdos cégvezetők is lassítanának

Portfolio
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Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy lassítanának a tempón az amerikai AI cégek vezetői. A hétvégén különböző megszólalásokban és blogposztokban az USA négy legfontosabb AI-vállalatának első emberei is a fejlesztés tempójának visszafogásáról és az állami szabályozás fontosságáról kezdtek beszélni. A lassítás okait és a lehetséges következményeket Nagy Viktorral a Portfolio részvény rovatának vezető elemzőjével jártuk körbe. A műsor második felében arról beszéltünk, hogy júliusban az építőipari termelés volumene 4,6%-kal elmaradt az előző havitól, éves összevetésben 12,2%-os a visszaesés. A friss adat újra felerősíti az ágazat csökkenő trendjét. A témában Koji László az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke volt itt velünk.
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Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET
  • Intro - (00:00)
  • AI-fejlesztések lassítása - (01:59)
  • Építőipar - (18:34)
  • Makronaptár- (24:31)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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