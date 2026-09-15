Üres frázisokkal nem lehet megvédeni Európát – Ítéletet mond Putyinról a sínylődő hátország

A Portfolio külpolitikai podcastjának legfrissebb epizódját a fenti videóra kattintva nézhetitek meg, az alábbi lejátszón keresztül pedig meghallgathatjátok.

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Hírek röviden

Nem sokon múlt a patthelyzet Észak-Európában (1:55)

Újabb tartományokban törhet előre az AfD (3:11)

Nincs látszik a kiút a vámháborúból (4:25)

Nyugati szankciók a "telepes terroristák" ellen (5:40)

Bendarzsevszkij Anton: Olyan tél elé néz Ukrajna, mint még soha (7:03)

Mi célja az orosz hibrid műveleteknek? (18:24)

(18:24) Felélénkült a diplomácia, de vezet valamire? (30:53)

(30:53) Ez a választás valódi tétje Putyin számára (36:57)

A portfolio kéthetente jelentkező külpolitikai videós podcastjával, a Global Insight következő adásával hamarosan újra érkezünk.

Korábbi epizódjainkat ide kattintva lehet visszanézni.

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Címlapkép forrása: Portfolio