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Üres frázisokkal nem lehet megvédeni Európát – Ítéletet mond Putyinról a sínylődő hátország

Portfolio
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Újabb százezreket küldhet háborúba Vlagyimir Putyin? Miközben fokozódik a drónháború és Ukrajna egyre védtelenebb az orosz rakétatámadásokkal szemben, a hétvégén törvényhozási választást tartanak Oroszországban, méghozzá az elsőt a totális háború 2022-es kitörése óta. Hosszú ideje hallani arról a híreszteléseket, hogy a szabadnak és demokratikusnak aligha nevezhető voksolás után a Kreml újabb katonai mozgósítást rendelhet el, de tényleg meglépheti Putyin? Németországban mindeközben a lipcsei repülőtér elleni hibrid támadás borzolta a kedélyeket, amely elkövetésével a berlini kabinet Moszkvát vádolta meg. Kijev számára ugyanakkor minden korábbinál gyötrelmesebb kihívást jelenthet a közelgő tél átvészelése. Miután Donald Trump diplomatái nemrég az orosz, majd első ízben az ukrán fővárosban is megfordultak, mekkora az esély arra, hogy még a zord időjárás beállta előtt diplomáciai áttörés születik? 

A Portfolio külpolitikai podcastje, a Global Insight legutóbbi adásában többek közt erről is beszélgettünk Bendarzsevszkij Antonnal, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatójával, a posztszovjet térség szakértőjével.

A Portfolio külpolitikai podcastjának legfrissebb epizódját a fenti videóra kattintva nézhetitek meg, az alábbi lejátszón keresztül pedig meghallgathatjátok.

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Hírek röviden

  • Nem sokon múlt a patthelyzet Észak-Európában (1:55)
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  • Nincs látszik a kiút a vámháborúból (4:25)
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Bendarzsevszkij Anton: Olyan tél elé néz Ukrajna, mint még soha (7:03)

  • Mi célja az orosz hibrid műveleteknek? (18:24)
  • Felélénkült a diplomácia, de vezet valamire? (30:53)
  • Ez a választás valódi tétje Putyin számára (36:57)

A portfolio kéthetente jelentkező külpolitikai videós podcastjával, a Global Insight következő adásával hamarosan újra érkezünk.

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