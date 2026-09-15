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Vége lehet a három éves átoknak, de már gyűlnek a sötét felhők az ipar felett
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Vége lehet a három éves átoknak, de már gyűlnek a sötét felhők az ipar felett

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Már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében a magyar ipar látványos erősödésével foglalkoztunk: azt jártuk körbe, hogy három gyenge év után valóban fordulatról beszélhetünk-e, és mit várhatunk a közeljövőben. Vendégünk Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője volt. Az adás második részében az Otthoni Energiatároló Program körüli bizonytalanságot vizsgáltuk meg: arra kerestük a választ, hogy mi lesz a jelentősen túljegyzett programmal, és mit jelent a hónapok óta tartó kivárás az energiatárolási piac szereplőinek. Erről Kabát Krisztiánnal, a Portfolio energiapiaci elemzőjével beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Fordulat a magyar iparban – (01:45)
  • Mi lesz az energiatároló programmal? – (08:42)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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