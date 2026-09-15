Vége lehet a három éves átoknak, de már gyűlnek a sötét felhők az ipar felett

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Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Fordulat a magyar iparban – (01:45)
- Mi lesz az energiatároló programmal? – (08:42)
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