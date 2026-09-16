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Juharlevél az uniós zászlón? Meghúzta az EU a váratlant
Podcast

Juharlevél az uniós zászlón? Meghúzta az EU a váratlant

Portfolio
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Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása, amelynek első részében az Európai Bizottság elnökének évértékelőjével foglalkoztunk, aki többek között bejelentette, hogy Kanada az Európai Unió társult tagjává válik. Ursula von der Leyen emellett részletesen taglalta a teendőket a versenyképesség és a védelmi képességek javítása kapcsán, miközben a támadás alatt álló európai értékekről szólva Magyarországgal példálózott. Strasbourgból Sasvári Marcell, a Portfolio elemzője jelentkezett be. Részletes beszámolónkkal Uniós források rovatunkban találkozhat, hazánk uniós felzárkózása pedig az október 6-i Back to Europe konferencián kerül középpontba.

A műsor második részében az államkötvénypiacról volt szó, ahol a régiós, ezen belül a magyar papírokért valósággal megőrülnek a befektetők. Mennyire megalapozott és meddig tarthat ki ez a fokú optimizmus, és mennyire zavarhatnak bele a képbe az amerikai államkötvény-hozamok? Ezekről is kérdezzük Szőnyi Dávidot, az Accorde junior portfolio menedzserét.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés
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Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • State of the European Union − (02:00)
  • Csillapíthatatlan vágy a magyar államkötvényekért − (17:07)

Címlapkép forrása: Getty Images

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