Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem

A magyar juh- és kecskeágazat az egyik legnagyobb múltra visszatekintő, hagyományosan exportorientált állattenyésztési ágazatunk, amelynek volt már része kiemelkedően sikeres időszakokban, de átvészelt komoly nehézségeket is. Nem alakult túl jól az idei év sem, hiszen az aszály, a takarmányhelyzet, a piaci bizonytalanságok és az állategészségügyi kockázatok egyaránt komoly kihívások elé állítják a termelőket. Erről és a lehetséges fejlődési irányokról beszélgetünk az Alapvetés podcastban Mezőszentgyörgyi Dáviddal, a Juh és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójával.

A magyar juh- és kecskeágazatot egyszerre sújtja az aszály, a takarmányhiány, az erős forint, a piaci bizonytalanság és az állategészségügyi kockázatok.

Közben azonban az ágazat előtt új lehetőségek is nyílhatnak, hiszen tovább nőhet a kereslet Európa muszlim közösségeiben, sőt a klímaváltozás miatt az extenzív legeltetés szerepe is felértékelődhet.

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De vajon mindezek fényében milyen évre számít az ágazat? Hogyan lehet felkészülni a tél végére várható takarmánypiaci krízisre? És mi köze a báránynak az erdőtüzek elleni védelemhez? Ezekről a kérdésekről beszélt az Alapvetés podcast műsorában Mezőszentgyörgyi Dávid, a Juh és Kecske Ágazati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.

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