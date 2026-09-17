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Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
Podcast

Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?

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Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében a tegnap esti Fed-kamatemelés előzményeit és következményeit vizsgáljuk. Vendégünk lesz Árokszállási Zoltán, az MBH Elemzési Centrum vezetője. Adásunk második részében Ursula von der Leyen, az európai bizottság elnökének tegnapi kanadával kapcsolatos kijelentései tükrében vizsgáljuk meg, hogy ez a lépés vajon az Egyesült Államok elszigetelődésének újabb állomása-e, illetve milyen realitása van a kanadai belpolitika szempontjából. A témában Szabó Ákossal, a Portfolio globál rovatának elemzőjével beszélgetünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Fed-kamatemelés – (01:45)
  • Kanada és USA az új világrendben – (11:26)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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