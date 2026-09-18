EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?

Bankmonitor "Önként ment el a munkahelyéről" - vagy mégsem? Egy hitelfedezeti biztosításnál fontos lehet az a tény, hogy ki kezdeményezte az adós munkahelyének megszűntetését. Hiába van ugyanis munkanélküliségre szóló védelem a csomagban, ha felmon

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KonyhaKontrolling Miért kerül 3-szor annyiba a te étkezésed? - kutatás Online beszélgetések során nagyon sokszor kiderül, hogy hatalmas különbségek vannak az étkezésre költött keretben. Van, aki két főre 50-70 ezer forintból ki tudja hozni az étkezést, mások

Kasza Elliott-tal Leggett & Platt - itt a vége Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

Grandio Blog Mekkora növekedésre képes a magyar gazdaság? Az elmúlt három évben a magyar gazdaság teljesítménye gyakorlatilag stagnált. Mi válthatja fel a kifutó, foglalkoztatás-bővülésre épülő növekedési modellt, és reális lehet-e hosszabb t