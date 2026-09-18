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EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?
Podcast

EU? MNB? Honnan lett hirtelen ennyi pénze a magyar államnak?

Portfolio
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Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A mai adás első részében arról beszélgettünk, hogy a magyar költségvetésben most szokatlanul nagy, több ezer milliárd forintos tartalék van, miközben a helyreállítási pénzek még nem érkeztek meg Brüsszelből. Honnan jött ez a pénz, miért halmozta fel a kormány, és mire lehet elég? Vendégünk volt a Portfolio elemzője, Beke Károly. Hasonló témákkal jövünk az október 7-i Budapest Economic Forumon is, amelyre korlátozott számban még kaphatók jegyek.

A műsor második felében arról volt szó, hogy egyre nehezebb pályakezdőként munkát találni, miközben éppen azokból a junior állásokból van kevesebb, ahol tapasztalatot lehetne szerezni. Mi történik a pályakezdő munkaerőpiacon, milyen változásokat hoz a mesterséges intelligencia, és mire kell ma felkészülnie annak, aki most keres először állást? Nógrádi Józseffel, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatójával beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is: 

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Főbb részek:

  • Intro - (00:00)
  • Csúcson a kormány számlaegyenlege - (01:28)
  • AI vs. pályakezdők - (14:28)
  • Tőkepiaci kitekintő - (25:56)

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