20°C zápor
Budapest
  • Megjelenítés
Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk
Podcast

Még mindig jobb ha drága a dízel, mint ha nincs: ezért fáj a gazdaságnak az ársokk

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy az elmúlt hónapokban úgy drágult jelentősen a dízel ára Magyarországon, hogy közben a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi árrés együttesen közel az ötödére zsugorodott. Mit okozhat ez az ellátásbiztonságban és a dízel árának további alakulásában? Mohos Kristóffal, a Portfolio Részvény rovatának elemzőjével az árképzés részleteit jártuk körbe. A műsor második felében arról volt szó, hogy Friedrich Merz szövetségi kancellár és pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) jelentős vereségeket szenvedett el a vasárnap tartott két németországi tartományi választáson. A részleteket Szabó Ákossal, a Portfolio Globál rovatának elemzőjével néztük végig.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Dízel – (01:38)
  • Német választások – (14:15)
  • Makronaptár – (27:03)

Címlapkép forrása: Shutterstock

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

Konferencia ajánló

Property Investment Forum 2026

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Olyan keményen megsorozták Oroszországot, mint még soha, bejött a papírforma Putyinnak a választáson - Háborús híreink hétfőn
Steigervald: A pénzügyi szokásaink nem velünk kezdődtek, generációkon át örököljük őket
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility