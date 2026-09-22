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A győztes nem, de a számok meglepőek az orosz választásokon
Podcast

A győztes nem, de a számok meglepőek az orosz választásokon

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Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében a hétvégén lezajlott oroszországi választások eredményét, és a Kárpátok nyolca körül kialakult ukrán-magyar konfliktust értékeltük. Vendégünk volt Bendarzsevszkij Anton, külpolitikai elemző, a posztszovjet térség szakértője. Adásunk második részében az egyik legismertebb globális nyugdíjrangsor, a francia Natixis elemzése alapján néztük meg, mennyire biztonságos és fenntartható nyugdíjas évekre számíthatnak az egyes országok lakói. Magyarország tavaly különösen gyenge képet mutatott az uniós mezőnyben, ezért most az a fő kérdés, hogy romlottak-e tovább a kilátásaink, vagy látszik-e bármilyen javulás. A témában Süle-Szigeti Bulcsúval, a Portfolio Pénzügy rovatának elemzőjével beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Orosz választások – (02:00)
  • Nyugdíjrangsor – (17:56)

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

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