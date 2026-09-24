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Ez a mediterrán növény lehet a magyar kertek új sztárja? Egyre többen ültetik

agrarszektor.hu
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A füge és az olíva termesztése ma már nem csupán a mediterrán országok sajátja, a melegedő klíma és a termesztéstechnológia fejlődése miatt ugyanis itthon is egyre több helyen lehet találkozni velük. De vajon valóban ott tartunk, hogy ezekre a növényekre kellene lecserélni a korábbi hagyományos fajtáinkat? És lehet egyáltalán gazdaságosan mediterrán növényeket termeszteni Magyarországon? Erről beszélgetünk az Alapvetés podcast adásában, ahol vendégünk Utassy Luca kertészmérnök, a Fügeliget tulajdonosa és Török Csaba, a 2HA Szőlőbirtok és Pincészet tulajdonosa.

Az Alapvetés podcast mai adásában két magyar termelő segítségével arra keressük a válaszokat, hogy

  • mekkora létjogosultsága van itthon a mediterrán növények termesztésének,
  • milyen lehetőségeket rejt a füge- és olajfatermesztés,
  • és milyen akadályokkal kell szembenézniük azoknak, akik nagyban gondolkodnak.
KÖVESS MINKET

Ezekről osztja meg tapasztalatait az Alapvetés podcastban Utassy Luca kertészmérnök, a Fügeliget tulajdonosa és Török Csaba, a 2HA Szőlőbirtok és Pincészet tulajdonosa. Szó esik időjárási szélsőségekről, kártevőkről, a betakarítás nehézségeiről, valamint arról is, mennyire tudja felvenni a versenyt egy magyar termelő az importtal.

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