Ez a mediterrán növény lehet a magyar kertek új sztárja? Egyre többen ültetik

agrarszektor.hu 2026. szeptember 24. 15:43

A füge és az olíva termesztése ma már nem csupán a mediterrán országok sajátja, a melegedő klíma és a termesztéstechnológia fejlődése miatt ugyanis itthon is egyre több helyen lehet találkozni velük. De vajon valóban ott tartunk, hogy ezekre a növényekre kellene lecserélni a korábbi hagyományos fajtáinkat? És lehet egyáltalán gazdaságosan mediterrán növényeket termeszteni Magyarországon? Erről beszélgetünk az Alapvetés podcast adásában, ahol vendégünk Utassy Luca kertészmérnök, a Fügeliget tulajdonosa és Török Csaba, a 2HA Szőlőbirtok és Pincészet tulajdonosa.