Nem onnan jött a nagy AI-dobás, ahonnan vártuk – de valami nem stimmel
Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.
A műsor edukációs és szórakoztató céllal készül, így az abban elhangzó beszélgetés semelyik eleme nem minősül befektetési tanácsadásnak. Amennyiben valódi, hivatalos befektetési tanácsot szeretne, akkor keresse az Invest szakmai partnerét, a Portfolio Investment Servicest. Ez a Portfolio Csoport privátbanki üzletága az Erste Befektetési Zrt. függő ügynökeként, és itt többek között olyan szakemberek segítik az ügyfelek befektetési döntéseit, mint Nagy Viktor és elemző kollégái.
Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Megjelent a hajtogatható iPhone – (01:35)
- Trump feladta Grönland megszállását – (12:25)
- Botrány Törökországban, vadkeleti állapotok – (18:55)
- Mbappé szakít a Nike-val – (27:44)
- A Meta Muse aratja le az AI-profitot? – (31:59)
- Olvasói kérdés: adatközpontok – (43:19)
- NER-papírok az új politikai korszakban – (50:10)
- Kötvénypercek – (55:59)
- Long/Short játék – (01:00:31)
Címlapkép forrása: Portfolio
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