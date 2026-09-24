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Nem onnan jött a nagy AI-dobás, ahonnan vártuk – de valami nem stimmel

Portfolio
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Áron és Viktor ebben az adásban az új iPhone-oknál kezdik, hogy kiderüljön, bár az Apple szenzációs cég, a Xiaomi is tudja, hova kell szúrni, hogy fájjon Cupertinóban. Szóba kerül Grönland is, ahol a spekulatív tőke nagyon értékelte Trump visszakozását, csak éppen a kapcsolódó cégek nagy része inkább ígéret, mint profitgép. A török alapkezelői botrány kapcsán előkerül, mi történik, amikor illikvid papírokból építenek látványos hozamot, aztán a kijáratnál hirtelen mindenki egyszerre akar távozni. Emellett lesz szó Mbappé Onhoz igazolásáról, a Meta Muse nevű AI-ügynökéről, az adatközpont-sztori következő köréről, a NER-részvények körüli bizonytalanságról, valamint arról is, hogy az Ozempic-korszakban a Pepsi és a McDonald’s befektetőinek is lehet min rágódniuk.  

Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

A műsor edukációs és szórakoztató céllal készül, így az abban elhangzó beszélgetés semelyik eleme nem minősül befektetési tanácsadásnak. Amennyiben valódi, hivatalos befektetési tanácsot szeretne, akkor keresse az Invest szakmai partnerét, a Portfolio Investment Servicest. Ez a Portfolio Csoport privátbanki üzletága az Erste Befektetési Zrt. függő ügynökeként, és itt többek között olyan szakemberek segítik az ügyfelek befektetési döntéseit, mint Nagy Viktor és elemző kollégái.

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Megjelent a hajtogatható iPhone – (01:35)
  • Trump feladta Grönland megszállását – (12:25)
  • Botrány Törökországban, vadkeleti állapotok – (18:55)
  • Mbappé szakít a Nike-val – (27:44)
  • A Meta Muse aratja le az AI-profitot? – (31:59)
  • Olvasói kérdés: adatközpontok – (43:19)
  • NER-papírok az új politikai korszakban – (50:10)
  • Kötvénypercek – (55:59)
  • Long/Short játék – (01:00:31)

Címlapkép forrása: Portfolio

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