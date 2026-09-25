2007 óta nem láttunk ilyet Amerikában - Mi lesz most a piacokkal?

RSM Blog Vényköteles gyógyszerek 0%-os ÁFA-kulcsa A vényköteles gyógyszerek értékesítése 2026. szeptember 1-jétől 0%-os áfakulcs alá került. A változás elsősorban a gyógyszerforgalmazókat érinti, de a gyógyszer-nagykereskedők, a gyógy

Bankmonitor Eladnád a meglévő lakásodat és nagyobbat vennél? Így működhet a finanszírozás Gyakori igény, hogy valaki a meglévő ingatlanját szeretné lecserélni egy újabb, nagyobbra, amely az igényeiket jobban kielégíti. Azonban felmerül a kérdés, hogy hogyan lehetséges ez, ha még

Grandio Blog MNB-kamatdöntés: 5,5%-os alapkamat és új inflációs cél A Magyar Nemzeti Bank szeptemberben változatlanul 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot, miközben 2028-tól 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célt. Az alacsony augusztusi infláció ellenére

Holdblog Kína meghúzza a madzagot, és az egész gazdaság megmozdul Költsenek többet, tegyenek félre kevesebbet, vállaljanak több gyermeket - a kínai gazdaság gondjaira látszólag kézenfekvő a recept. Csakhogy ami felülről gazdasági egyensúlytalanságnak lát

ChikansPlanet A városi biodiverzitás titka: nem több zöldterület, hanem egyetlen rendszer kell A városi zöldterület önmagában nem egyenlő az élőhellyel. A kutatások egyre inkább azt mutatják, hogy a városi biodiverzitás nem az egyes zöld elemeken - beépített t

KonyhaKontrolling Egy kép, 5 átverés - egy biztosítás (UL) eladása Már sokat írtam arról, hogy a megtakarítási egységgel egybekötött biztosítás nem jó konstrukció. Legfőképpen drága. Nyilván azért értékesítik agyba-főbe, mert az értékesítő ebből

Holdblog Minden hetedik magyar túlzsúfolt lakásban él - pedig a régióban csak Szlovénia áll jobban Nem mindegy, kié egy lakás, mennyibe kerül, és az sem, hányan osztoznak rajta. A BB tengely országaiban az elmúlt másfél évtizedben általában csökkent a túlzsúfoltság,... The post Minden he