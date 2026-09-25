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2007 óta nem láttunk ilyet Amerikában - Mi lesz most a piacokkal?
Podcast

2007 óta nem láttunk ilyet Amerikában - Mi lesz most a piacokkal?

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Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében azt jártuk körbe, miért került ismét 5 százalék fölé az amerikai tízéves államkötvény hozama, és milyen tényezők dönthetik el, hogy innen felfelé vagy lefelé jön a következő nagyobb elmozdulás. Vendégünk Virovácz Péter, az ING Bank makrogazdasági elemzője volt. A műsor második részében a magyar munkaerőpiac látszólag ellentmondásos folyamatait vizsgáltuk meg: miközben nő a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta is emelkedett. Madár Istvánnal, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzőjével arról is beszélgettünk, hogy mi áll az aktivitás gyors növekedése mögött.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Amerikai kötvényhozamok újra 5 százalék felett – (01:41)
  • Magyar munkaerőpiac – (11:43)
  • Tőkepiaci kitekintő – (23:01)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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