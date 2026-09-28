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Kritikus szintre került a forint, de már látni, mi dönti el az árfolyam sorsát
Podcast

Kritikus szintre került a forint, de már látni, mi dönti el az árfolyam sorsát

Portfolio
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Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében azt jártuk körbe, milyen tényezők mozgatják a forint árfolyamát és mi várható a közeljövőben a hazai devizától. Vendégünk Beke Károly, a Portfolio makro rovatának elemzője volt. A műsor második részében azt vizsgáltuk, mi áll a hazai ipar és export idei talpra állásának hátterében, és miért nem a hagyományos német konjunktúraciklus számít már a legfontosabb tényezőnek. Babos Andrással, a Portfolio makro rovatának elemzőjével arról is beszélgettünk, milyen új folyamatok körvonalazódnak a magyar ipar és külkereskedelem mögött.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro - (00:00)
  • Mi mozgatja a forintot? - (01:31)
  • Átalakuló ipari kilátások - (14:04)
  • Makronaptár - (24:08)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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