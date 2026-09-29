20°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Átalakul a logisztikai piac: egyre kevésbé elég csak kamionokat üzemeltetni
Podcast

Átalakul a logisztikai piac: egyre kevésbé elég csak kamionokat üzemeltetni

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az európai közúti fuvarozás továbbra is nehéz gazdasági környezetben működik: a kereslet stagnál, az autóipar nyomás alatt van, miközben az üzemanyag, az útdíjak és az árfolyammozgások is komoly alkalmazkodásra kényszerítették a szereplőket. A gyengébb piaci környezet ugyanakkor a kínálati oldalt is átrendezi, a kisebb fuvarozók mellett már nagyobb, komolyabb múlttal rendelkező vállalatok is felhagytak tevékenységükkel. Ennek hatására szűkülhet a rendelkezésre álló kapacitás, miközben a költséghatásoktól megtisztított fuvarozási díjak az év eleji visszaesés után ismét emelkedésnek indultak. Közben maga a logisztikai üzlet is egyre összetettebbé válik: a közúti szállítás mellett felértékelődik a raktározás, a vasút, a multimodális fuvarozás és a regionális jelenlét is.

Mennyire az erősödő kereslet, és mennyire a piacról kieső fuvarozók miatt emelkednek most a díjak? Érdemes-e felvásárolni egy bajba került logisztikai vállalatot, ha végül nem a vételár, hanem akár egy-két év veszteségének finanszírozása jelenti a nagyobb költséget? És miért válhat a korábbi, Budapest-központú raktármodell helyett egy országos és regionális logisztikai hálózat egyre fontosabbá? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Tóth Szabolcs Gáborral, a Waberer's gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettesével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

A podcast a Waberer's támogatásával jelent meg.

Címlapkép forrása: Portfolio

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Veszélyes diktatúra küld az oroszoknak 10 ezer katonát, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden
Putyin egyetlen lépése mutathatja, mekkora bajban van valójában Oroszország
Kritikus szintre került a forint, de már látni, mi dönti el az árfolyam sorsát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility