Átalakul a logisztikai piac: egyre kevésbé elég csak kamionokat üzemeltetni

Szász Péter 2026. szeptember 29. 07:00

Az európai közúti fuvarozás továbbra is nehéz gazdasági környezetben működik: a kereslet stagnál, az autóipar nyomás alatt van, miközben az üzemanyag, az útdíjak és az árfolyammozgások is komoly alkalmazkodásra kényszerítették a szereplőket. A gyengébb piaci környezet ugyanakkor a kínálati oldalt is átrendezi, a kisebb fuvarozók mellett már nagyobb, komolyabb múlttal rendelkező vállalatok is felhagytak tevékenységükkel. Ennek hatására szűkülhet a rendelkezésre álló kapacitás, miközben a költséghatásoktól megtisztított fuvarozási díjak az év eleji visszaesés után ismét emelkedésnek indultak. Közben maga a logisztikai üzlet is egyre összetettebbé válik: a közúti szállítás mellett felértékelődik a raktározás, a vasút, a multimodális fuvarozás és a regionális jelenlét is.