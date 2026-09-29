Sorsfordító évek jönnek: a Nyugat tátott szájjal aludta végig az új világhatalom felemelkedését

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

A Portfolio külpolitikai podcastjának legfrissebb epizódját a fenti videóra kattintva nézhetitek meg, az alábbi lejátszón keresztül pedig meghallgathatjátok.

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Hírek röviden

Előretörtek a síita lázadók (1:47)

Nem tűzik ki Grönlandra az amerikai zászlót (3:14)

Forró ősz Magyarország déli szomszédjában (4:13)

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Matura Tamás: Felpörgött a pandadiplomácia Washingtonban (5:29)

Kölcsönös fegyverkorlátozás, csak az AI-ra? (10:57)

(10:57) Hszi megvárja, míg béna kacsa lesz Trumpból (20:16)

(20:16) Amerikai pálfordulás Tajvan körül? (23:49)

(23:49) Háromtest-probléma európai kiadásban (33:05)

(33:05) A jövő Trump után (38:08)

A portfolio kéthetente jelentkező külpolitikai videós podcastjával, a Global Insight következő adásával hamarosan újra érkezünk.

Korábbi epizódjainkat ide kattintva lehet visszanézni.

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