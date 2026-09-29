22°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Szivárognak a részletek a vagyonadóról: akár költözhetnek is a magyar milliárdosok
Podcast

Szivárognak a részletek a vagyonadóról: akár költözhetnek is a magyar milliárdosok

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megjelent a keddi Checklist: izgalmas részletek derültek ki a vagyonadóról, egy nem hivatalos pénzügyminisztériumi tervezetből - ezzel foglalkozunk adásunk első felében. A vagyonadó az 1 milliárd forint feletti nettó magánvagyonra vonatkozna, 1 százalékos kulccsal, az adómentes értékhatár azonban nem családonként, hanem adóalanyonként értendő, így egyetlen család vagyona legálisan több részre bontható, a milliárdos értékhatár pedig többszörösen is kihasználhatóvá válik.   Eltérően kezelné a belföldi és a külföldi magánszemélyeket is: míg a a magyar magánszemélyeknek a teljes globális vagyonuk után adózniuk kellene, a külföldi illetőségűek esetében a kötelezettség kizárólag a magyarországi ingatlanokra korlátozódna. A Pénzügyminisztérium hatásvizsgálata éves szinten 150-200 milliárd forint bruttó költségvetési többletbevétellel számol : a részletekről az RSM adóüzletág-vezetőjét, Fajcsák Gábort kérdezzük.

A folytatásban arról beszélgetünk Debreczeni Rékával, a Portfolio makroelemzőjével, hogy már látszik, milyen gazdasági hatása volt az idei aszályos nyárnak és a soha nem tapasztalt kánikulának. A hőség ugyanis forintosítható, és természetesen a gazdasági növekedésre, a nemzetgazdaság teljesítményére is érdemben hat.

A műsor már meghallgatható YouTube-on, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro - (00:00)
  • Vagyonadó - (02:53)
  • Fáj a gazdaságnak az aszály és a hőség - (18:56)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

PR cikk

Konferencia ajánló

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Prémium Klub

2026. szeptember 29.

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Őrizetben Seszták Miklós és Hankó Balázs, megnevezték Orbán Viktort az aranykonvoj ügyében
Veszélyben lehet Putyin pozíciója, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden
Sorsfordító évek jönnek: a Nyugat tátott szájjal aludta végig az új világhatalom felemelkedését
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility