25°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
A jó szomszédi viszonyon is múlhat Magyarország gázellátása az orosz leválás után
Podcast

A jó szomszédi viszonyon is múlhat Magyarország gázellátása az orosz leválás után

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az európai gáztárolók évek óta nem látott alacsony töltöttséggel fordulnak rá az őszi beszerzési szezonra, miközben a hormuzi bizonytalanság, az LNG-piac feszültségei és az orosz gáz 2027-es kivezetése egyszerre tartják idegesen a piacot. Magyarország ellátásbiztonsági szempontból egyelőre nem áll rosszul: a hazai tárolói töltöttség magasabb az uniós átlagnál, a régiós infrastruktúra sokat fejlődött, és több irányból is érkezhet forrás. Az árakkal viszont már egészen más a helyzet: a szűkebb kínálat, a drága LNG, a tranzitköltségek és a geopolitikai kockázatok miatt könnyen lehet, hogy nem a gáz mennyisége, hanem az ára lesz a tél legnagyobb kérdése. A horvát, román, osztrák és szerb útvonalakról, a Neptun Deep jelentőségéről, a tárolói stratégiáról és az orosz gáz utáni korszakról az EnergyTalks podcast legújabb adásában Fritsch Lászlóval, az MVM ONEnergy kereskedelmi vezérigazgató-helyettesével és Szokodi Gáborral, az FGSZ Földgázszállító Zrt. kereskedelmi és üzletfejlesztési igazgatójával beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET
Energy Investment Forum 2026
A téma előkerül az október 8-i konferenciánkon is, ahol Fritsch Lászlót élőben is meghallgathatják!
Információ és jelentkezés

Az EnergyTalks a Portfolio és a Magyar Energiakereskedők Szövetségének közöd podcastje.

Címlapkép forrása: Balint Porneczi/Bloomberg via Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Tisza-kormány: Magyar Péter újabb vádat fogalmazott meg, Seszták Miklóst letartóztatták, Hankó Balázsról a bíróság dönt
Már 100 ezer forintból is vehetünk aranyat – de mire érdemes figyelni?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility