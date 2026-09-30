Kurali Zoltán: Jöhet a következő lépés a magyar euró felé
A múlt héten jelentette be az MNB, hogy 2028 januárjától az eddigi 3%-ról 2,5%-ra csökkenti inflációs célját. A jegybank azzal indokolta a lépést, hogy az elmúlt évtizedekben a magyar árszínvonal felzárkózott Nyugat-Európához, ezért a csökkentett cél jobban tükrözi a magyar gazdaság fejlettségét. Emellett az új inflációs céllal a magyar jegybank közelít az Európai Központi Bank (EKB) gyakorlatához, illetve alkalmazkodik a régiós jegybankokhoz.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is.
A lépés kapcsán a Checklist Extra podcast vendége volt Kurali Zoltán, az MNB alelnöke és Banai Ádám, a jegybank főközgazdásza. A beszélgetésben az MNB legújabb döntései mellett szóba került a nemzetközi gazdasági és piaci környezet, a magyar eszközök utóbbi hónapokban tapasztalt felülteljesítése, illetve a kormány euróbevezetési tervei.
Kurali Zoltán szerint amennyiben a befektetők számára hiteles lesz az októberre ígért középtávú makrogazdasági és költségvetési pálya, akkor
hamarosan meg kell tenni a következő konkrét lépést. Szerinte ez az ERM-II. valutaövezethez való csatlakozás előkészítése, illetve az azzal kapcsolatos tárgyalások megkezdése lehet.
Néhány héten belül megjelenik a Portfolio riportfilmje a magyar euró bevezetéséről:
Címlapkép forrása: Portfolio
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