13°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Podcast

Kurali Zoltán: Jöhet a következő lépés a magyar euró felé

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Több hónapos előkészítő folyamat eredménye volt, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa döntött az inflációs cél csökkentéséről – mondta a Checklist Extra adásában Kurali Zoltán, a jegybank alelnöke. A döntés hátteréről részletesen beszélt Banai Ádám, az MNB főközgazdásza is. Az inflációs cél mellett a beszélgetésben kitértünk az euróbevezetés kérdésére is, Kurali Zoltán szerint egy hiteles középtávú makrogazdasági és költségvetési pálya után nem sokkal el kellene kezdeni a konkrét tárgyalásokat az ERM-II. valutaövezethez való csatlakozásról.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés

A múlt héten jelentette be az MNB, hogy 2028 januárjától az eddigi 3%-ról 2,5%-ra csökkenti inflációs célját. A jegybank azzal indokolta a lépést, hogy az elmúlt évtizedekben a magyar árszínvonal felzárkózott Nyugat-Európához, ezért a csökkentett cél jobban tükrözi a magyar gazdaság fejlettségét. Emellett az új inflációs céllal a magyar jegybank közelít az Európai Központi Bank (EKB) gyakorlatához, illetve alkalmazkodik a régiós jegybankokhoz.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is.

KÖVESS MINKET

A lépés kapcsán a Checklist Extra podcast vendége volt Kurali Zoltán, az MNB alelnöke és Banai Ádám, a jegybank főközgazdásza. A beszélgetésben az MNB legújabb döntései mellett szóba került a nemzetközi gazdasági és piaci környezet, a magyar eszközök utóbbi hónapokban tapasztalt felülteljesítése, illetve a kormány euróbevezetési tervei.

Kurali Zoltán
Magyar Nemzeti Bank, monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős alelnök
2025. április 25-től a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és devizatartalék-kezelésért felelős alelnöke, kinevezéséig a Magyar Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK Zrt.
Tovább

Kurali Zoltán szerint amennyiben a befektetők számára hiteles lesz az októberre ígért középtávú makrogazdasági és költségvetési pálya, akkor

hamarosan meg kell tenni a következő konkrét lépést. Szerinte ez az ERM-II. valutaövezethez való csatlakozás előkészítése, illetve az azzal kapcsolatos tárgyalások megkezdése lehet.

Néhány héten belül megjelenik a Portfolio riportfilmje a magyar euró bevezetéséről:

Kapcsolódó cikkünk

Mi történt? Máris a bőrükön érzik a magyarok az erősebb forintot?

Magyar euró: nem az a kérdés, hogy igen vagy nem, hanem hogy mikor és hogyan

Kurali Zoltán: jöhet még idén kamatcsökkentés, ha hiteles lesz a kormány euróálma

Mi lesz az MNB forradalmi döntése után? És miért pont most kellett ezt meglépni?

Címlapkép forrása: Portfolio

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Veszélyben lehet Putyin pozíciója, Moszkva felkészülhet a harmadik világháborúra – Háborús híreink kedden
Este is tartja magát a forint
Szivárognak a részletek a vagyonadóról: akár költözhetnek is a magyar milliárdosok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility