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Már 100 ezer forintból is vehetünk aranyat – de mire érdemes figyelni?
Podcast

Már 100 ezer forintból is vehetünk aranyat – de mire érdemes figyelni?

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Az arany sokáig olyan befektetésnek tűnhetett, amelyhez komoly vagyon kell, ma azonban már akár néhány százezer forintért is lehet kisebb aranytömböt vagy érmét vásárolni. De vajon jó ötlet most beszállni, amikor az arany ára az elmúlt években látványosan emelkedett? És egyáltalán: mit veszünk, ha aranyba szeretnénk fektetni?

Érdemes egyszerre nagyobb összeget aranyra költeni, vagy jobb apránként vásárolni? Ugyanolyan befektetés egy aranytömb, egy érme és egy aranyékszer? Mi történik, ha később gyorsan pénzre van szükségünk, hol lehet biztonságosan tartani a megvásárolt aranyat, és tényleg lehet úgy pénzhez jutni belőle, hogy nem adjuk el? Az aranybefektetéssel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről, gyakori tévhitekről és kevésbé ismert lehetőségekről Pintye Lászlóval, a BÁV Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Címlapkép forrása: Portfolio

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