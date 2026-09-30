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Több forrás kell az adósságfinanszírozásra: már látszik, honnan jöhet a friss pénz
Podcast

Több forrás kell az adósságfinanszírozásra: már látszik, honnan jöhet a friss pénz

Portfolio
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Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása, amelynek első részében a magyar államadósság helyzete került fókuszba, különös tekintettel arra, hogy az Államadósságkezelő Központ idén mintegy 60%-kal megemelte az nettó finanszírozási igényét. A magyar államadósság újrakevert finanszírozási tervéről, a lakossági befektetők ebben játszott átalakuló szerepéről és a számukra kínált legújabb állampapírokról is beszélgettünk Süle-Szigeti Bulcsúval, a Portfolio elemzőjével.

A műsor második felében a magyar e-kereskedelmi piac idei trendjeivel foglalkoztunk a PwC legfrissebb Digitális Kereskedelmi Körképe alapján. A változó fogyasztói szokások és a kínai termékekre vonatkozó új vámrendelkezésekről is szót ejtettünk Madar Norbertettel,  a PwC Magyarország e-kereskedelmi tanácsadási területének igazgatójával, a Digitális Kereskedelmi Szövetség alelnökével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés
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Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Újraszabott államadósság-finanszírozás − (01:45)
  • E-kereskedelmi aktualitások: szorul a Temu-hurok − (13:56)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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