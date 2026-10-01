24°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Befagytak az árak a magyar kutakon – Épp akkor, amikor nagyon nem kéne
Podcast

Az Alföldön minden növény veszteséges volt – Vége az ország éléskamrájának?

agrarszektor.hu
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az idei év kifejezetten tragikus volt a szántóföldi növénytermesztés számára, az ágazat ugyanis 5-600 milliárd forintos mínuszt termelt. Ez azért is különösen rossz hír, mert ez jelenti a magyar agrárium egyik meghatározó pillérét, így ha itt súlyos gondok vannak, az még az ország GDP-jére is kihat. Az idei állapotokról, a lesújtó terméseredményekről és a gazdák előtt álló lehetséges menekülőutakról beszélgetünk az Alapvetés podcast mai műsorában Petőházi Tamással, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökével.
KÖVESS MINKET

A 2026-os év minden idők legrosszabb éve volt a magyar mezőgazdaság számára, az idei aszály ugyanis jócskán túlszányalta a történelminek mondott 2022-es szárazságot is. Amint azt Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke az Alapvetés podcastban kiemelte, az őszi vetések a szárazság miatt nem fejlődtek, így a korábbi termésbecsléseket kénytelenek voltak egyre visszább és visszább venni. A végeredmény 4,1 millió tonna őszi búza és 1,5 millió tonna őszi árpa lett, azaz előbbiből 1 millió tonnával, utóbbiból pedig 300 ezer tonnával termett kevesebb, mint tavaly. Emellett pedig tragikusan teljesített a kukorica, és csalódást okozott a napraforgó is.

Azt lehet mondani, hogy az Alföldön mindegyik növény veszteséget termelt, az ágazat pedig 5-600 milliárd forint mínuszt termelt ebben az évben. És míg a történelminek mondott 2022-es aszálykor 100 ezer forint volt a hektáronkénti veszteség, addig idén ezt a számot 150 és 200 ezer forint közé tesszük

– hangsúlyozta Petőházi Tamás.

De vajon mit érdemes ebben a helyzetben vetni? Mi jelenthet menekülőutat a gazdáknak? És mennyiben jelentett valódi segítséget a szántóföldi növénytermesztésben érintett szereplőknek az aszálykár-támogatás? Az Alapvetés mai műsorában ezekről a kérdésekről is szó esik.

Kapcsolódó cikkünk

Egészséges állatok millióit kell leölni az elhibázott szabályok miatt: megszólalt a magyar államtitkár

Újabb rekord: -8 centire süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten

Elveszett 600 milliárd forint, elesett az alföldi növénytermesztés

Gigantikus környezeti tehertől szabadították meg a szegedi tavat, de az hamarosan végleg eltűnhet a vízzel együtt

A klímaválság benyújtotta a számlát Magyarországnak

Már a téli tartalékokat élhetik fel a gazdák, fenyegető jövőre figyelmeztet az Európai Unió

Végveszélybe kerülhetnek a legértékesebb magyar erdők, ha most nem lép a minisztérium

Itt az indián nyár, szokatlan meleg árasztja el Magyarországot

Címlapkép forrása: Portfolio

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Bankmonitor

Mennyibe kerül havonta egy új autó?

Az utóbbi évek áremelkedése miatt egy új, középkategóriás autó ára ma már 10 millió forintnál indul, a vételár kifizetésével azonban korántsem ér véget a történet. Kiszámoltuk menny

Összkép

Amerika, Irán és a Pénz Pallosa

Amerika és Irán háborújának van egy titkos mellékfrontja a digitális térben, ami a pénzről szól. Nem csupán 344 millió dollárról, hanem arról, ki is birtokolja a pénzteremtés, a pénzhasz

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Meghalt a főajatollah, aki egyben tartotta az iszlamista rezsimet
Milliárdos vagyonok, új adószabályok: mire kell most felkészülniük a magyar vállalkozóknak?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility