Az Alföldön minden növény veszteséges volt – Vége az ország éléskamrájának?

Az idei év kifejezetten tragikus volt a szántóföldi növénytermesztés számára, az ágazat ugyanis 5-600 milliárd forintos mínuszt termelt. Ez azért is különösen rossz hír, mert ez jelenti a magyar agrárium egyik meghatározó pillérét, így ha itt súlyos gondok vannak, az még az ország GDP-jére is kihat. Az idei állapotokról, a lesújtó terméseredményekről és a gazdák előtt álló lehetséges menekülőutakról beszélgetünk az Alapvetés podcast mai műsorában Petőházi Tamással, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökével.

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A 2026-os év minden idők legrosszabb éve volt a magyar mezőgazdaság számára, az idei aszály ugyanis jócskán túlszányalta a történelminek mondott 2022-es szárazságot is. Amint azt Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke az Alapvetés podcastban kiemelte, az őszi vetések a szárazság miatt nem fejlődtek, így a korábbi termésbecsléseket kénytelenek voltak egyre visszább és visszább venni. A végeredmény 4,1 millió tonna őszi búza és 1,5 millió tonna őszi árpa lett, azaz előbbiből 1 millió tonnával, utóbbiból pedig 300 ezer tonnával termett kevesebb, mint tavaly. Emellett pedig tragikusan teljesített a kukorica, és csalódást okozott a napraforgó is.

Azt lehet mondani, hogy az Alföldön mindegyik növény veszteséget termelt, az ágazat pedig 5-600 milliárd forint mínuszt termelt ebben az évben. És míg a történelminek mondott 2022-es aszálykor 100 ezer forint volt a hektáronkénti veszteség, addig idén ezt a számot 150 és 200 ezer forint közé tesszük

– hangsúlyozta Petőházi Tamás.

De vajon mit érdemes ebben a helyzetben vetni? Mi jelenthet menekülőutat a gazdáknak? És mennyiben jelentett valódi segítséget a szántóföldi növénytermesztésben érintett szereplőknek az aszálykár-támogatás? Az Alapvetés mai műsorában ezekről a kérdésekről is szó esik.

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