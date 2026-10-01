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Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?
Podcast

Mi mozgatja most a részvénypiacokat és mi lesz az OTP-vel?

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Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében azt vizsgáltuk meg, miért vált óvatosabbá a hangulat a nemzetközi részvénypiacokon, és milyen szerepet játszanak ebben a magas kötvényhozamok, az energiaárak és a geopolitikai kockázatok. Külön kitértünk az amerikai piac szerkezetére, az európai tőzsdék helyzetére és az OTP árfolyamára is. Vendégünk Ignáth Miklós, a Portfolio Investment Services vezető privátbankára volt. A második részben azt jártuk körbe, hogyan lehet Magyarországnak egyszerre kiterjedt gyorsforgalmi úthálózata, miközben a közutak jelentős része rossz állapotban van. Molnár Lászlóval, a GKI vezető kutatójával arról beszélgettünk, mi vezetett idáig, és milyen finanszírozási, felújítási és közlekedéspolitikai döntésekre lenne szükség a helyzet érdemi javításához.
Portfolio Investment Day 2026
Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Mi mozgatja most a részvénypiacokat? – (01:49)
  • Miért romlanak a magyar közutak? – (09:49)

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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