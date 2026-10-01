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Milliárdos vagyonok, új adószabályok: mire kell most felkészülniük a magyar vállalkozóknak?
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Milliárdos vagyonok, új adószabályok: mire kell most felkészülniük a magyar vállalkozóknak?

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A magyar családi vállalkozások mindössze 14 százalékának van kidolgozott utódlási terve, miközben a generációváltás, az öröklés vagy egy esetleges cégeladás akár évtizedek alatt felépített vagyonok sorsát is meghatározhatja. A családi vagyontervezés jelentősége ráadásul túlmutat a milliárdos vagyonnal rendelkező vállalkozói körön, bizonyos élethelyzetekben már néhány százmillió forint esetében is indokolt lehet a tudatos felkészülés. Mindeközben átalakult a bizalmi vagyonkezelés adózása: a korábbi végleges adóelőny helyét az adóhalasztás veszi át, és a már működő konstrukciókra is kötelező NAV-ellenőrzések várnak. A bizonytalanságot tovább növeli az egyelőre csak tervezett vagyonadó, amelynek részletszabályai alapvetően befolyásolhatják a vagyonos családok és vállalkozók jövőbeli döntéseit.
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Információ és jelentkezés

Hol húzódik a határ a jogszerű családi vagyontervezés és a pusztán adóelőnyök megszerzésére létrehozott konstrukciók között? Mire kell figyelniük azoknak, akik már rendelkeznek bizalmi vagyonkezeléssel, és mit jelenthet a gyakorlatban az egymilliárd forint feletti vagyonra tervezett évi egyszázalékos adó? Hogyan lehet egyáltalán meghatározni egy családi vállalkozás értékét, és milyen szerepet kaphatnak a következő generáció tagjai a vagyon hosszú távú megőrzésében? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management alapító cégtársával.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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A podcast az Apelso támogatásával jelenik meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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