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Vége a hegymenetnek? Új trendben az OTP és a Mol
Podcast

Vége a hegymenetnek? Új trendben az OTP és a Mol

Portfolio
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Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében ismét a magyar tőzsdével foglalkoztunk, hiszen óriási eséssel indította a mai napot is az OTP, és a MOL sem mutatott igazi erőt. Ilyen helyzetekben egy sor fontos kérdés fogalmazódik meg a befektetőkben, a témát Nagy Viktorral, a Portfolio Részvény rovatának elemzőjével jártuk körbe. A műsor második részében arról beszélgettünk, hogy nyár végére megtorpant a magyar turizmus, augusztusban már kevesebb vendég érkezett, mint egy évvel korábban. Mi áll a visszaesés mögött, hogyan teljesített Budapest és a Balaton, és mire számíthatnak a szállodák ősszel? Erről volt szó Flesch Tamással, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnökével.
Portfolio Investment Day 2026
Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • OTP, Mol – (01:36)
  • Turizmus – (15:11)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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