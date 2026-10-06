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Félelem és óvatosság: Kiderült, mit gondolnak a magyarok az euróról
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Félelem és óvatosság: Kiderült, mit gondolnak a magyarok az euróról

Portfolio
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Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében a magyar euróbevezetésről volt szó. Egy friss, országos reprezentatív, a Portfolio megbízásából készült kutatás szerint a magyarok óvatosságának középpontjában nagyon is hétköznapi kérdések állnak: az árak, a bérek, a megtakarítások és a megélhetés biztonsága. Erről beszélgettünk Németh Péterrel, a Mildred Digital kutatócég vezetőjével, a PTE Közgazdaságtudományi Karának adjunktusával. A műsor második részében a francia belpolitikai válságról volt szó, ahol a diákok az oktatás alulfinanszírozottsága miatt vonultak az utcára, ám az indulatok mögött a szociális kiadások és a nyugdíjak megnyirbálásától való lakossági félelem is áll, miközben egyre ijesztőbb mértékben növekszik a francia állam eladósodottsága. A tízéves államkötvények közel 25 éve nem látott csúcson vannak, a párizsi tőzsde lejtmenetben, 2027 tavaszán pedig elnökválasztást tartanak, ami újabb lehetőséget teremthet a Le Pen-féle Nemzeti Tömörülésnek. A témában Fejérdy Gergellyel, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is: 

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Euróbevezetés – (02:30)
  • Franciaország – (13:07)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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