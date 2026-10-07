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Már látszik, hogy szigorú lesz a vagyonadó, megkerülni sem lesz egyszerű
Podcast

Már látszik, hogy szigorú lesz a vagyonadó, megkerülni sem lesz egyszerű

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Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsor első részében a társadalmi egyeztetésre bocsátott vagyonadóról volt szó: mennyire alapos a törvénytervezet, mik lehetnek a vitás pontok és mennyire szolgálhatja majd a kormány célkitűzéseit. Vendégünk volt Fajcsák Gábor, az RSM adóüzletágának vezetője. Adásunk második részében Király Júlia közgazdásszal, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnökével beszélgettünk arról, milyen kézzelfogható gazdasági előnyöket hozhat Magyarországnak az erősebb európai elköteleződés. Szó volt arról is, van-e valódi alternatívája az euró bevezetésének, mikor lehet reális az esemény, járhat-e ez megszorítások nélkül, és milyen szerep várna az MNB-re az átállás előtt és után.
Út a magyar euróhoz
Mikor jöhet a magyar euró? Találkozzunk a Portfolio első dokumentumfilmjének premier előtti vetítésén.
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Vagyonadó, KATA – (01:40)
  • Euróbevezetés dilemmák – (24:42)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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