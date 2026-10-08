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Megremegett az OTP-sztori: 3 jel döntheti el a folytatást

Portfolio
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Áron és Viktor az Invest új adásában nem mehetett el az OTP nagy esése mellett, ahol a 40 ezer forintos szint körül dőlhet el, hogy csak egészséges korrekciót látunk, vagy valami csúnyább kezdődik. A globális piacon közben továbbra is az a furcsa helyzet, hogy az amerikai indexeket néhány techóriás tartja életben, miközben a magas kötvényhozamok minden részvénybefektető asztalára odatesznek egy kellemetlen kérdőjelet. Nagyobb blokkot kap a védelmi ipar is: a Rheinmetall példáján keresztül szóba kerül, hogyan lett a háborús újrafegyverkezés egyik sztárpapírjából hirtelen sokkal bizonytalanabb történet, és miért nem biztos, hogy a klasszikus hadiipari óriások lesznek az új korszak legnagyobb nyertesei. Franciaország felől sem éppen nyugodt hírek érkeznek: a magas állampapírhozamok, a politikai feszültségek és a gazdasági lassulás egyszerre nyomják a francia bankokat, amelyek közül több már kifejezetten olcsónak tűnik – persze nem véletlenül.
Portfolio Investment Day 2026
Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!
Információ és jelentkezés

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Jön a vagyonadó – (00:49)
  • Mindenkit az OTP érdekel: mi jöhet most? – (04:56)
  • Külön indexet a sztárpapíroknak! – (12:44)
  • Ki fog kereskedni éjjel-nappal, hétvégén? – (17:49)
  • Felezett a Rheinmetall, de mekkora baj ez? – (28:07)
  • Tökéletes vihar Franciaországban – (38:22)
  • Kötvénypercek – (42:08)
  • Long/Short játék – (44:06)

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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