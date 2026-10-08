Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz

Egy élő állat szállítása jóval több annál, mint hogy az állatot felrakják egy teherautóra, majd elviszik A pontból B pontba, hiszen a folyamat lépéseit szigorú állatjóléti szabályok határozzák meg. Ennek ellenére ez a téma hosszú ideje parázs viták tárgya, amelyben mást képvisel az ágazat, és mást az állatvédők. De vajon mekkora a szakadék a két oldal elvárásai között, és mit jelentene ezeknek megfelelni a gyakorlatban? Erről beszélgetünk az Alapvetés podcast mai adásában Hencz Péterrel, a Hunland Csoport logisztikai igazgatójával.

Az állatszállítások szabályozása évek óta visszatérő vitatéma az állatvédők és az ágazat szereplői között. Miközben az uniós előírások szigorú követelményeket támasztanak a szállítás körülményeivel szemben, az állatvédő szervezetek szerint további szigorításokra lenne szükség.

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Ehhez kapcsolódóan az Alapvetés podcast eheti epizódjában az alábbi kérdéseket járjuk körbe Hencz Péterrel, a Hunland logisztikai igazgatójával:

Az állatszállítások mindennapi gyakorlatában van-e különbség az egyes tagállamok (pl. Dánia és Bulgária), illetve az egyes kontinensek között?

Mely pontokon változtatnának leginkább az állatvédők az állatszállítás gyakorlatában?

Milyen technológiai és anyagi kihívásokat jelentene az ágazatnak az átállás?

Milyen mértékben vette és veheti át az AI és a robotizáció az emberi munkaerő helyét ebben az ágazatban?

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