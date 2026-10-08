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Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz

agrarszektor.hu
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Egy élő állat szállítása jóval több annál, mint hogy az állatot felrakják egy teherautóra, majd elviszik A pontból B pontba, hiszen a folyamat lépéseit szigorú állatjóléti szabályok határozzák meg. Ennek ellenére ez a téma hosszú ideje parázs viták tárgya, amelyben mást képvisel az ágazat, és mást az állatvédők. De vajon mekkora a szakadék a két oldal elvárásai között, és mit jelentene ezeknek megfelelni a gyakorlatban? Erről beszélgetünk az Alapvetés podcast mai adásában Hencz Péterrel, a Hunland Csoport logisztikai igazgatójával.

Az állatszállítások szabályozása évek óta visszatérő vitatéma az állatvédők és az ágazat szereplői között. Miközben az uniós előírások szigorú követelményeket támasztanak a szállítás körülményeivel szemben, az állatvédő szervezetek szerint további szigorításokra lenne szükség.

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Ehhez kapcsolódóan az Alapvetés podcast eheti epizódjában az alábbi kérdéseket járjuk körbe Hencz Péterrel, a Hunland logisztikai igazgatójával:

  • Az állatszállítások mindennapi gyakorlatában van-e különbség az egyes tagállamok (pl. Dánia és Bulgária), illetve az egyes kontinensek között?
  • Mely pontokon változtatnának leginkább az állatvédők az állatszállítás gyakorlatában?
  • Milyen technológiai és anyagi kihívásokat jelentene az ágazatnak az átállás?
  • Milyen mértékben vette és veheti át az AI és a robotizáció az emberi munkaerő helyét ebben az ágazatban?

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