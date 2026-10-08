21°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?
Podcast

Véget ért a moratórium, újra vághatóak a védett erdők: mi volt a terv?

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A mai adás első részében a védett és Natura 2000-es erdőinkben történő fakitermelés újraindulásáról volt szó. Az új kormány a korábbi rendszer újjáalakítását ígérte, a természetvédők szerint azonban a szeptember végén lejárt, pár hónapos moratórium kevés előrelépést hozott. Vendégünk volt Gálhidy László, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője. Adásunk második részében az ingatlanpiacról volt szó, amely Budapesten már második hónapja árcsökkenést mutat, de az egész országban folyamatosan lassuló áremelkedést látunk. Arról, hogy mi mozdíthatja ki a piacot a csordogáló üzemmódjából, Gulyás Veronikával, a Portfolio ingatlanpiaci elemzőjével beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Erdőgazdálkodás – (01:56)
  • Lakáspiac – (15:43)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Energy Investment Forum 2026

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kongatják a vészharangot Európában, Trump is megszólalt az orosz pestishelyzetről - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Esnek a részvények Amerikában, drágul az olaj
Van közös nevező az állatvédőkkel? A szigorításból is lehet biznisz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility