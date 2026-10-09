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Újdonságot hoz a Tisza a legfontosabb nyugdíjszabálynál
Podcast

Újdonságot hoz a Tisza a legfontosabb nyugdíjszabálynál

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Már meghallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében a kormány nyugdíjemelési csomagjának frissen megjelent jogszabálytervezetét vizsgáltuk meg, amelyet társadalmi egyeztetésre bocsátottak. Arról beszélgettünk, milyen újdonságokat tartalmaz a tervezet a korábbi bejelentésekhez képest, és hogyan változhatnak jövőre a legalacsonyabb nyugdíjak és más ellátások. Vendégünk volt Farkas András nyugdíjszakértő. A második részben a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi helyzetével foglalkoztunk. A jegybank az első félévben 303 milliárd forintos veszteséget könyvelt el, saját tőkéje pedig már több mint mínus 3200 milliárd forint. Beke Károllyal, a Portfolio makrogazdasági elemzőjével azt elemeztük, mi áll a jelentős veszteség hátterében, és milyen következményei lehetnek a jegybank tartósan negatív saját tőkéjének.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Új részletek a nyugdíjemelési tervezetben – (01:51)
  • Jegybanki veszteségek és negatív saját tőke – (12:04)
  • Tőkepiaci kitekintő – (18:39)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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