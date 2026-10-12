Több tízezer család feje felett lebeg komoly tartozás - Mit lép a kormány?

Bankmonitor Magyar bankkártyát bocsát ki a Revolut? A Revolut bankkártyákkal történő hazai készpénzfelvételekkel kapcsolatban számos hír látott napvilágot az utóbbi időben. Az Erste Bank például nem terhel be már külön ATM használati dí

RSM Blog FDI és beruházási tanácsadási üzletágat indít az RSM Hungary FDI és beruházási tanácsadási üzletággal bővíti szolgáltatásait az RSM Hungary. Az RSM új FDI szakértői csapata a Magyarországon beruházást tervező külföldi vállalatokat, valamint a fe

Holdblog Kevesebb fogyasztással is a pokolba robogunk Highway to Hell. Főzöm szegény békát. Ötven celsius foknál már szemrehányóan néz rám. Ekkor leveszem a fazék tetejét és megnyugtatom, hogy 100 fok fölé így... The post Kevesebb fogyasztá

Grandio Blog Rekordméretű visszavásárlás és új piacok: mi hajthatja tovább az Nvidiát? Az Nvidia részvényeinek ára 2024 áprilisa óta mintegy 150 százalékkal emelkedett, a vállalat pedig újabb rekordot állított fel részvény-visszavásárlási programjának bővítésével. Eközb

Holdblog A háború nyerteseit eladni, a veszteseit megvenni - a HOLD eltérő stratégiája A piacok gyakorlatilag minden szinten ignorálják, hogy tovább tart ez a háború, mint azt korábban gondolták. A háborúnak tőkepiaci vesztesei és nyertesei is vannak, de... The post A háború nye

Grandio Blog Rezsicsökkentés 2026: mennyit spórolhatna a költségvetés az átalakítással? A 2026-os költségvetésben 792,5 milliárd forintot különítettek el lakossági rezsivédelemre, miközben a következő években több ezer milliárd forintos költségvetési kiigazításra lehet sz