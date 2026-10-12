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Több tízezer család feje felett lebeg komoly tartozás - Mit lép a kormány?
Podcast

Több tízezer család feje felett lebeg komoly tartozás - Mit lép a kormány?

Portfolio
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Már meghallgatható a Portfolio Checklist hétfői műsora. Az adás első részében arról volt szó, hogy már három hét sincs vissza a többször meghosszabbított, november 1-ei határidőig, amikoris kiderül mi vár arra a több tízerez fiatal házaspárra, akik, akik 2019. július 1-je és 2021. október 31-e között vettek fel kedvezményes kamatozású babaváró hitelt és még nem sikerült teljesíteni az elvárt gyerekvállalást. A témában Palkó Istvánt a Portfolio Pénzügy rovatának vezető elemzőjét kérdeztük. A második blokkban azt jártuk körül, hol tart ma Magyarország a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban: tudatos felkészülés zajlik-e, vagy egyre inkább válságkezelésre kényszerülünk. Gelencsér András akadémikussal, a Pannon Egyetem Levegőkémiai Kutatócsoportjának egyetemi tanárával és Nagy Grétával, a Dandelion ügyvezetőjével a legsürgetőbb hazai klímakockázatokról ejtettünk szót, valamint arról, milyen lépések hozhatnak gyorsan érzékelhető eredményt a települések, vállalatok és a lakosság számára.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro - (00:00)
  • Mi lesz a "nem teljesítő" babavárósokkal? - (01:53)
  • Makronaptár - (10:53)
  • Készülünk a klímaválságra? - (20:02)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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