Ez már az új hidegháború? Világvégét kiabálnak a nagy AI-cégek, de a háttérben egészen más zajlik

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

A Portfolio külpolitikai podcastjának legfrissebb epizódját a fenti videóra kattintva nézhetitek meg, az alábbi lejátszón keresztül pedig meghallgathatjátok.

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Hírek röviden

Dízelalku Trump és Putyin között (2:09)

Leáldozhat az európai baloldal csillagának (3:40)

Amerika és Izrael is kiakadt a Nobel-békedíjon (4:37)

Frész Ferenc: Csak színház az AI-para (6:12)

AI a háborúban, háború az AI-ban (19:30)

(19:30) Lehet még lassítani? (33:21)

(33:21) Összeomolhat az emberi civilizáció? (40:25)

A portfolio kéthetente jelentkező külpolitikai videós podcastjával, a Global Insight következő adásával hamarosan újra érkezünk.

Korábbi epizódjainkat ide kattintva lehet visszanézni.

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