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Ez már az új hidegháború? Világvégét kiabálnak a nagy AI-cégek, de a háttérben egészen más zajlik

Portfolio
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Noha a mesterséges intelligencia (AI) és a kiberbiztonság első pillantásra nem feltétlenül tűnhet a nemzetközi kapcsolatok törzsterületének, a 21. században lehetetlen elmenni mellettük szó nélkül, ha geopolitikai versengésről vagy nemzetbiztonságról beszélünk. Az utóbbi hetekben világszerte borzolták a kedélyeket a különböző AI-incidensek: "elszabadult" AI-ügynökökről szólt a fáma, amelyek weboldalakat és akár kormányzati adatbázisokat hackelnek, miközben sajtóhírek szerint egy hibás, AI-generált amerikai katonai jelentés majdnem fegyveres konfliktusba vitte az Egyesült Államokat Kína ellen. Az Anthropic és az OpenAI egymás után függesztették fel a legújabb modelljeik közzétételét kiberbiztonsági aggályok miatt, több AI-fejlesztő pedig egyenesen apokalipszisra, az emberi civilizáció pusztulására számít, ha nem lassítják le a technológia fejlődését. Egy új nagyhatalmi fegyverkezési verseny, az AI-hidegháború napjait éljük?

A Portfolio külpolitikai magazinja, a Global Insight legfrissebb adásában Frész Ferenc kiberbiztonsági szakemberrel, az AI for cyber szakértőjével beszélgettünk minderről.
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Információ és jelentkezés

A Portfolio külpolitikai podcastjának legfrissebb epizódját a fenti videóra kattintva nézhetitek meg, az alábbi lejátszón keresztül pedig meghallgathatjátok.

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Hírek röviden

  • Dízelalku Trump és Putyin között (2:09)
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  • Leáldozhat az európai baloldal csillagának (3:40)
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  • Amerika és Izrael is kiakadt a Nobel-békedíjon (4:37)
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Kiosztották a Nobel-békedíjat: idén sem Donald Trump kapta, hanem az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa

Frész Ferenc: Csak színház az AI-para (6:12)

  • AI a háborúban, háború az AI-ban (19:30)
  • Lehet még lassítani? (33:21)
  • Összeomolhat az emberi civilizáció? (40:25)

A portfolio kéthetente jelentkező külpolitikai videós podcastjával, a Global Insight következő adásával hamarosan újra érkezünk.

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