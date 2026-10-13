Ez már az új hidegháború? Világvégét kiabálnak a nagy AI-cégek, de a háttérben egészen más zajlik
A Portfolio külpolitikai magazinja, a Global Insight legfrissebb adásában Frész Ferenc kiberbiztonsági szakemberrel, az AI for cyber szakértőjével beszélgettünk minderről.
A Portfolio külpolitikai podcastjának legfrissebb epizódját a fenti videóra kattintva nézhetitek meg, az alábbi lejátszón keresztül pedig meghallgathatjátok.
Hírek röviden
- Dízelalku Trump és Putyin között (2:09)
- Leáldozhat az európai baloldal csillagának (3:40)
- Amerika és Izrael is kiakadt a Nobel-békedíjon (4:37)
Frész Ferenc: Csak színház az AI-para (6:12)
- AI a háborúban, háború az AI-ban (19:30)
- Lehet még lassítani? (33:21)
- Összeomolhat az emberi civilizáció? (40:25)
A portfolio kéthetente jelentkező külpolitikai videós podcastjával, a Global Insight következő adásával hamarosan újra érkezünk.
Korábbi epizódjainkat ide kattintva lehet visszanézni.
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